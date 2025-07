Aggressione al rabbino francese e al figlio la procura indaga sull' aggressione antisemita

C'è una svolta giudiziaria nel caso del rabbino francese aggredito insieme a suo figlio di 6 anni in una stazione di servizio lungo l'autostrada A8. Esiste un fascicolo aperto contro ignoti con l'accusa di percosse aggravate dall' odio razziale in merito all'aggressione di stampo antisemita, che è stata in parte ripresa dallo stesso uomo la cui unica colpa è quella di essere un esponente della comunitĂ ebraica. Al momento manca un referto medico che ne certifichi le lesioni, e per questo particolare reato non è possibile procedere d'ufficio. Dopo essere stati insultati, sia nella parte superiore della stazione di servizio che al piano inferiore, dove si trovano i bagni, proprio prima di tornare al piano terra tre persone gli avrebbero intimato di eliminare il video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

