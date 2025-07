Aggredito in casa a Senago per recuperare i soldi di investimenti finiti male | arrestati i responsabili

Un uomo di Senago √® stato aggredito nella propria abitazione per ottenere la restituzione di somme investite in societ√† coinvolte in un‚Äôindagine per truffa e abusivismo finanziario. Investimenti finiti male, aggredito in casa per recuperare i soldi Qualche giorno fa i carabinieri hanno eseguito ordinanze di carcerazione nei confronti di alcuni soggetti, poich√© ritenuti gravemente . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

L'assassino di Denisa aggredito in carcere da un parente della prima vittima | In casa del killer nuovi indizi su possibili altre vittime - Vasile Frumuzache è stato ricoverato al pronto soccorso con ustioni di primo e secondo grado. Sull'episodio la procura di Prato ha aperto un procedimento penale.

Il killer di Denisa e Ana, perquisita la casa: ¬ęIndizi su altre vittime e complici¬Ľ. Lui aggredito in cella¬†La doppia vita di Vasile - Vasile Frumuzache, 32 anni, reo confesso delle due escort, √® ricoverato a Prato: ha ustioni di primo e secondo grado

Perquisita la casa del killer di Denisa e Ana: ¬ęIndizi su altre vittime e complici¬Ľ. Lui aggredito in cella¬†La doppia vita di Vasile - Vasile Frumuzache, 32 anni, √® ricoverato a Prato: colpito al viso da olio bollente da un parente della prima donna uccisa

