Aggredito in autogrill | Clima anti-ebrei in tutta Europa ora voglio giustizia

(Adnkronos) – "Un guerriero", che non si farà intimorire dall'aggressione subita, continuerà a indossare "con orgoglio la kippah fino alla morte" e tornerà in Italia, per dimostrare a suo figlio che qui "non tutti sono antisemiti". Un "combattente" che però lotterà "per avere giustizia" e per "difendere la comunità ebraica italiana dall'odio antisemita", che si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Elie, 52 anni, francese di origini ebree, è stato aggredito e picchiato davanti al figlio in una stazione di servizio a 20 chilometri da Milano. L'uomo ha iniziato a riprendere col suo cellulare non appena un cassiere, un ragazzo italiano, gli ha urlato "Free Palestin Vai su Facebook

