Affissi in città i manifesti anti-prostituzione

È partita ieri con i primi cento manifesti affissi per la città la campagna di informazione e sensibilizzazione #saveinvisiblepeople, progetto voluto dall’amministrazione per accendere l’attenzione della cittadinanza sul tema della tratta di esseri umani, ma soprattutto per parlare direttamente alle vittime di grave sfruttamento lavorativo e sessuale e che necessitano di un aiuto per trovare una via di uscita. Il progetto, lanciato in concomitanza della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani che si celebra domani, si traduce in due campagne di affissioni, dal 28 luglio al 6 agosto, la seconda dal 13 agosto al 23 agosto: manifesti che propongono messaggi semplici e diretti, di immediata leggibilità , rivolti a chi si prostituisce in strada e a chi è oggetto di sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affissi in città i manifesti anti-prostituzione

