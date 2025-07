La retorica spesso stucchevole della “resistenza” all’avanzare del populismo, almeno in Germania, sta lasciando il campo ad opzioni decisamente più preoccupanti come la lotta armata. A forza di dipingere Alternative für Deutschland come il peggio del peggio, inevitabile che, prima o poi, qualcuno esagerasse. A causare scandalo sono state le parole della dirigente dei giovani Verdi tedeschi Jette Nietzard, la quale, durante un podcast dell’emittente pubblica Ard, non ha escluso a priori l’ uso delle armi nel caso che il partito guidato da Alice Weidel dovesse vincere le elezioni e formare un governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "AfD al governo? Risponderemo con le armi". L'ultima follia dei Verdi tedeschi