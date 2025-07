Aeroporto sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania a causa di un incendio

Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania, comunica che, a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese con conseguente chiusura dello spazio aereo necessaria allo svolgimento delle attività dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Emergenza precariato all’aeroporto di Catania: la Filt-Cgil lancia l’allarme - "Condizioni di lavoro instabili, contratti reiterati a termine, part-time involontario e stipendi non proporzionati all’intensità delle attività ", è quanto denunciato dalla Filt-Cgil di Catania e dalla Filt-Cgil Sicilia riguardo il personale delle aziende di handling (150 dipendenti) e della Sac.

Partito dall'aeroporto di Catania il primo volo Delta Air Lines per New York - È partito questa mattina dall’aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines con destinazione New York-JFK, concludendo l’inaugurazione ufficiale della nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la.

