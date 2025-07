Aerei le nuove regole sui liquidi nel bagaglio valgono solo in alcuni stati dell' Ue

Ci sono nuove specifiche per una delle novità più grosse di sempre per i viaggiatori in aereo. La Conferenza europea per l'aviazione civile (Ecac), aveva dato parere positivo all'uso esteso dei nuovi scanner 3D, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: aerei - regole - liquidi - bagaglio

Aerei in ritardo o cancellati, l'Ue cambia le regole dei rimborsi: risarcimenti fino a 500 euro - Approvata la riforma al Consiglio Trasporti: introdotti 30 nuovi diritti per i passeggeri, più trasparenza e tutele in caso di disagi.

L’Ue cambia le regole sui risarcimenti per i voli aerei: aumentano le ore di ritardo necessarie per far scattare i rimborsi - Cambiano le regole e i requisiti sui risarcimenti per i voli in ritardo. Dopo un negoziato durato dodici anni, il Consiglio Ue ha raggiunto un’intesa politica per riformare il regolamento sui diritti dei passeggeri dei voli aerei all’interno dell’Unione europea.

Nuove regole per chiedere rimborsi sui voli aerei: serviranno più ore di ritardo - Ci sono novità per quanto riguarda le regole e i requisiti necessari per ottenere risarcimenti per i voli aerei cancellati e in ritardo.

Addio al limite dei 100 ml: sui voli aerei cambiano le regole per i liquidi nel bagaglio a mano. Ma da quando entreranno in vigore e quali aeroporti saranno i primi ? Vai su Facebook

Viaggi aerei: grazie alla tecnologia arrivano nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano https://innovazione.tiscali.it/business-magazine/articoli/Viaggi-aerei-arrivano-nuove-regole-sui-liquidi-nel-bagaglio-a-mano/… #tiscalinews #24luglio Vai su X

Le nuove regole sui liquidi per chi prende l’aereo; Aerei. Liquidi, niente obbligo di documenti, cani a bordo: tutte le novità dell’estate 2025; Aerei, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano. Ecco in quali aeroporti è già possibile.

Occhio, si può viaggiare coi liquidi nel bagaglio a mano solo in alcuni stati dell'Ue - Dunque, "non tutti i passeggeri in tutta l'Ue possano portare con sé contenitori di liquidi più grandi. Da europa.today.it

Nuove regole per i liquidi nei bagagli a mano: solo in cinque aeroporti italiani - Dal 26 luglio, infatti, negli aeroporti di Roma Fiumicino , Milano Linate , Milano Malpensa , Bologna e To ... Lo riporta informazione.it