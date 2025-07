Addio ai limiti dei liquidi in volo

Era il 2006 quando una regola mutò per sempre il nostro modo di viaggiare. Bottigliette da 100 ml, sacchetti trasparenti richiudibili, controlli minuziosi e rituali ansiosi alle porte d’imbarco divennero il nostro pane quotidiano. Ogni flacone, ogni crema, ogni profumo era sospettato, dosato, soppesato. Da allora, nessuno ha più potuto portare con sé un semplice shampoo o una bottiglia d’acqua oltre quella soglia arbitraria, come se viaggiare con un litro di olio extravergine fosse una minaccia. Ma ora, dopo quasi due decenni di restrizioni, l’orizzonte si apre finalmente a una nuova libertà . È l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ad annunciare con voce ufficiale quella che ha il sapore di una rivoluzione: negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino è possibile tornare a volare con liquidi nel bagaglio a mano senza più sottostare alla tagliola dei 100 ml. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Addio ai limiti dei liquidi in volo

