Arezzo, 29 luglio 2025 – A cquisizione dell'area ex-Lebole, la nota del Sindaco Alessandro Ghinelli "Esprimo, a nome mio e dell'Amministrazione comunale, grande soddisfazione per l'acquisto dell'area ex Lebole da parte dell'imprenditore Patrizio Bertelli. È una notizia che accogliamo con entusiasmo e speranza, consapevoli del valore simbolico, economico e urbanistico che questo intervento potrà rappresentare per la città di Arezzo. L'area ex Lebole, per troppo tempo segnato dal degrado e dall'abbandono, è da sempre considerata uno snodo strategico per il futuro urbano della città . Vederla finalmente al centro di un progetto concreto, guidato da una figura di spicco come il presidente del gruppo Prada, è motivo di fiducia e orgoglio per l'inizio di una nuova stagione per questo spazio di 150mila metri quadrati: da zona dismessa un possibile laboratorio di innovazione architettonica, sostenibilità e qualità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acquisizione dell'area ex-Lebole, la nota del Sindaco Alessandro Ghinelli

Il regalo di Bertelli alla sua Arezzo. Sta per acquistare l’area Lebole - Arezzo, 23 luglio 2025 – L’area Lebole cambia storia. Patrizio Bertelli firmerà il rogito tra una manciata di giorni, il 29 luglio.

Lebole, la storia riparte da Bertelli. Mister Prada acquisisce tutta l’area - Arezzo, 5 giugno 2025 – La scossa arriva all’improvviso. Ribalta i piani e apre un nuovo corso per la città .

Palazzini (FdI): “L’area Ex Lebole può finalmente rinascere” - Arezzo, 5 giugno 2025 – “ Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvenuto preliminare per l’acquisto dell’area ex Lebole da parte dell’imprenditore Patrizio Bertelli, figura simbolo del made in Italy e dell’eccellenza aretina nel mondo.

L'area ex Lebole è di Bertelli, stipulato l'atto di acquisto. Il sindaco: "Ora rigenerazione nel segno della bellezza" - L'area ex Lebole dalle 12 di oggi, 29 luglio 2025, appartiene a Patrizio Bertelli attraverso la società Olmo, partecipata dalla sua immobiliare Peschiera. Lo riporta corrierediarezzo.it

