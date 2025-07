Acqua di prato

Vuoi una salutare bevanda estiva da preparare facilmente a casa? Le acque aromatiche fanno al caso tuo. Non sono semplici foglioline di menta messe all'interno di un bicchiere d'acqua. Sono infusi di erbe selvatiche, ortaggi e frutta e ne risultano dissetanti e benefiche per il nostro organismo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Acqua, Toscana: tariffe troppo care in 8 province su 10. A cominciare da Firenze, Prato, Livorno, Siena - Tariffe troppo elevate per l'acqua in molte aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, il servizio offerto è fortemente compromesso da reti obsolete.

Al via i lavori di Publiacqua per rinnovare l'Autostrada dell'Acqua, possibili disagi per i residenti di Prato - Rinnovare l’”Autostrada dell’Acqua” ed evitare future interferenze con la nuova linea della Tramvia. Questi gli obiettivi finali degli interventi in corso in questi ultimi mesi su viale Gramsci e viale della Giovine Italia.

Bugetti, l’inchiesta di corruzione a Prato: dall’acqua alla fognatura fino all’ex Memorino, le contestazioni dei pm - Prato, 14 giugno 2025 – Dalle fogne all’acqua, al campo da dare in concessione a una serie di “ favori ” fatti quando Bugetti era consigliera regional e e poi sindaca.

Qual è il suono dell'estate? Per noi sono le risate dei bambini che giocano felici tra gli spruzzi d'acqua! A Le Vele, ogni angolo è pensato per creare ricordi indimenticabili in famiglia. Dalle aree dedicate ai più piccoli, dove possono divertirsi in totale sicurezz Vai su Facebook

Prato giardino, non si placa la polemica sulla fontanella. FdI: Scuse ridicole, intervento dopo nostra segnalazione; FdI: 'A Prato serve un'indagine sulla trasparenza dell'Istituzione'; Cantagallo, nasce la Via delle Fonti e dei mulini.

"L’acqua che entrava e il terrore”. Prato, ospedale allagato, la ... - Il magazzino è andato sott'acqua in pochissimo tempo, c'erano 1,7 metri di acqua, qualcosa di assurdo. lanazione.it scrive

Maltempo Prato, bomba d’acqua sui comuni medicei. Il sindaco: "Evento ... - Prato, 8 settembre 2024 – Fango per le strade, trasformate in torrenti, tombini saltati, allagamenti. Come scrive lanazione.it