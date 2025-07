Ieri mattina si è svolta un’assemblea dei soci dell’Aato 3, convocata venerdì scorso in seduta straordinaria, per illustrare lo "schema di delibera di consiglio comunale in ordine all’operazione relativa alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato ", cioè quella delibera assente nella precedente seduta, con tanto di polemiche al seguito. Ed è giĂ prevista una nuova assemblea per lunedì 4 agosto per dare il via libera a questo atto che, poi, dovrĂ essere approvato dai consigli comunali nell’ambito del percorso per individuare un gestore unico del servizio idrico. Slitta, quindi, la scadenza del 31 luglio, prevista in precedenza, e slittano anche le sedute dei consigli comunali che erano state convocate per questo fine mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Acqua, altro slittamento. M5S: "Manovre oscure"