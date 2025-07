ACF Arezzo acquisite a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Martina Viesti

Arezzo, 29 luglio 2025 – A CF Arezzo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Martina Viesti. Difensore classe 2006, Viesti è cresciuta nel settore giovanile della Roma. Con la maglia della Primavera ha conquistato il campionato di Primavera 1 nella stagione 202324. Nel corso del mercato estivo è passata a titolo definitivo al Como Women, prima di arrivare in amaranto con la formula del prestito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACF Arezzo acquisite a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Martina Viesti

In questa notizia si parla di: arezzo - titolo - viesti - temporaneo

Il titolo toscano Under19 di basket verrà assegnato ad Arezzo - Arezzo, 7 maggio 2025 – Il titolo toscano di pallacanestro della categoria Under19 Gold verrà assegnato ad Arezzo.

Arezzo festeggia un nuovo titolo toscano nel nuoto artistico: trionfo per Gaia Silvestri - La Chimera Nuoto festeggia un titolo toscano nel nuoto artistico. Il merito è di Gaia Silvestri (classe 2014) che ha trionfato al campionato regionale Uisp di Firenze nella gara individuale della categoria Esordienti, meritando i voti più alti della giuria per l’accuratezza, la stabilità e.

Il titolo toscano Under 19 in palio ad Arezzo: scelta la Sba come società ospitante delle Final Four - Il titolo toscano di pallacanestro della categoria Under19 Gold verrà assegnato ad Arezzo. La Scuola Basket Arezzo è stata scelta dalla federazione per organizzare le finali regionali che, lunedì 12 e martedì 13 maggio, andranno in scena sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata” e vedranno.

