Acea Ambiente e Versalis firmano un accordo per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche

Versalis, società chimica di Eni, e Acea Ambiente, società di Acea attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, hanno firmato un memorandum of understanding che sancisce l’avvio di una collaborazione per promuovere l’ economia circolare, sviluppando iniziative congiunte per la valorizzazione delle plastiche post-consumo e post-industriali attraverso diverse tecnologie di riciclo. Si punta a sviluppare una filiera industriale integrata che produca plastiche riciclate di alta qualità . Le due società lavoreranno insieme per analizzare e selezionare i flussi di rifiuti provenienti dagli impianti Acea Ambiente, al fine di valutarne l’idoneità ai processi di riciclo di Versalis. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acea Ambiente e Versalis firmano un accordo per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche

In questa notizia si parla di: plastiche - acea - ambiente - versalis

Versalis e Acea Ambiente insieme nella gestione dei rifiuti per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche - Versalis, società chimica di Eni, e Acea Ambiente, società di Acea attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, hanno firmato un Memorandum of Understanding che sancisce l’avvio di una collaborazione con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare, sviluppando iniziative congiunte per la valorizzazione delle plastiche post-consumo e post-industriali attraverso diverse tecnologie di riciclo.

Versalis e Acea Ambiente insieme nella gestione dei rifiuti per promuovere il riciclo avanzato delle plastiche http://dlvr.it/TMB2N0 Vai su X

Versalis e Acea Ambiente uniscono le forze nel riciclo chimico; Versalis e Acea Ambiente, alleanza per il riciclo avanzato delle plastiche: nasce una nuova filiera sostenibile; Versalis (Eni) e Acea Ambiente, accordo per promuovere riciclo avanzato delle plastiche.

Versalis (Eni) e Acea Ambiente, accordo per promuovere riciclo avanzato delle plastiche - Versalis, società chimica di Eni, e Acea Ambiente, società di Acea attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, hanno firmato un Memorandum of ... Riporta finanza.repubblica.it

Accordo Versalis-Acea Ambiente per riciclo avanzato plastiche - Versalis, società chimica di Eni, e Acea Ambiente, società di Acea attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella valorizzazione energetica, hanno firmato un memorandum of understanding ... msn.com scrive