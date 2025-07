Accordo Usa-Europa sui dazi l’economista Fortis | La Ue aveva poche armi Ha prevalso il buon senso

Roma, 29 luglio 2025 – “L’ accordo è il frutto di un negoziato in cui una parte, gli Usa, ha cercato di imporre la volontà del Paese più forte – spiega Marco Fortis, economista, direttore e vicepresidente della Fondazione Edison –. È un po’ come se si minacciasse la guerra nucleare e dall’altra parte prevalesse il buon senso e la volontà di evitare il peggio. Sotto questo profilo, l’Europa è riuscita a fermare una guerra commerciale che sarebbe stata un danno per tutti. E, in più, ha messo fine a un lungo periodo di incertezza”. US President Donald Trump (R) shakes hands with European Commission President Ursula von der Leyen (L) following their meeting, in Turnberry south west Scotland on July 27, 2025, during the third day of his visit to the country, since his second tenure as President began. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

