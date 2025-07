Accordo Ue-Usa sui dazi parla l’ex caponegoziatore europeo | La nostra credibilità danneggiata per sempre – L’intervista

Nello sterminato elenco di reazioni che ha fatto seguito all’ accordo sui dazi siglato tra Donald Trump e Ursula von der Leyen è difficile trovare qualcuno che applauda al risultato ottenuto dall’Unione europea. I giudizi negativi sono piovuti un po’ dappertutto: governi, imprese, associazioni di categoria e non solo. Bruxelles si difende dicendo che l’accordo – siglato a Turnberry, in Scozia, in un golf club di proprietĂ del presidente americano – ha permesso di scongiurare lo scenario peggiore: dazi al 30% su tutto l’export europeo. Ma davvero non c’era alcuna alternativa? «L’Ue ha dimostrato di essere un negoziatore molto debole, la sua credibilità è stata danneggiata per sempre», spiega in questa intervista a Open John Clarke, ex negoziatore commerciale della Commissione europea ed ex capo della delegazione Ue presso il Wto e l’Onu. 🔗 Leggi su Open.online

