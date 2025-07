Roma, 29 luglio 2025 – Sono almeno c inque ( digitale, farmaci, chip, metalli industriali e armi ) le linee di contrasto o di aperta contraddizione tra Casa Bianca e Bruxelles sull’accordo scozzese sui dazi, così come esistono finora due racconti e due agende, quella americana e quella europea. E così, a quasi tre giorni dall’annuncio dell’intesa da parte di Donald Trump e Ursula von der Leyen, il patto di Turnberry è privo di una versione condivisa e, oltre alla bufera politica che ha investito il Vecchio Continente, si deve mettere in conto anche il rischio di un contenzioso rilevante per sciogliere i nodi critici: non a caso ben 11 Paesi, tra i quali la Francia e l’Italia, fanno la voce grossa per uno scudo su acciaio e alluminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo sui dazi e web tax, la partita è ancora aperta. Le differenze nei testi tra Europa e Usa