Accoltellò un uomo per futili motivi | 41enne di Como passa dai domiciliari al carcere

La polizia di Stato di Como ha arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 28 luglio, un uomo di 41 anni, italiano residente in città, già noto alle forze dell’ordine e condannato per tentato omicidio. L’uomo si trovava ai domiciliari in una comunità, dove era stato trasferito dopo aver. 🔗 Leggi su Quicomo.it

