Accoltellamento e vandalismi Verlicchi | Due dei sospettati ospitati in una comunità | ispezione immediata

Nel corso del Consiglio comunale di martedì pomeriggio, la capogruppo della Lista Civica La Pigna, Veronica Verlicchi, ha presentato un question sulla vicenda dell’accoltellamento del 17enne in Piazza Duomo. Verlicchi rileva il coinvolgimento di due dei coinvolti “in altri episodi di criminalità . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: verlicchi - accoltellamento - vandalismi - sospettati

Accoltellamento in piazza Duomo, Verlicchi: "Due di loro ospitati in una comunità pagata dal Comune: ispezione immediata" - Nel corso del Consiglio comunale di martedì pomeriggio, la capogruppo della Lista Civica La Pigna, Veronica Verlicchi, ha presentato un question sulla vicenda dell’accoltellamento del 17enne in Piazza Duomo.