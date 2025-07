Sono 64.825 gli studenti che hanno completato la fase di iscrizione al nuovo semestre aperto voluto dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La maggior parte a Medicina e Chirurgia ( 54.313 ), il resto a Odontoiatria e protesi dentaria ( 4.473 ) e a Medicina veterinaria ( 6.039 ). Le preoccupate stime delle associazioni di categoria, che si chiedevano come gli atenei italiani avrebbero potuto accogliere una massa di 70mila aspiranti medici, sono state confermate. E dal primo settembre avremo la risposta a questi dubbi: tra poche settimane, infatti, prenderà il via la riforma che prevede il superamento dei test d’ingresso a Medicina per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accesso a medicina, quasi 65mila iscritti al semestre aperto. Ma il numero chiuso resta: 40mila dovranno rinunciare