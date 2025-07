Ac Prato ecco chi resta Caccia a Souare e Risaliti

Il maltempo rovina i piani dell’Ac Prato. La pioggia ha infatti costretto la nuova proprietĂ a rinviare la presentazione che si sarebbe dovuta svolgere nella giornata di ieri. L’abbraccio con la cittĂ e i tifosi è sposato a giovedì. Il programma resta lo stesso: alle 17, Asmaa Gacem, amministratore unico di Finres S.p.A., incontrerĂ gli organi di informazione nella sala stampa dello stadio Lungobisenzio. A seguire, a partire dalle 17.30, ecco che si terrĂ la presentazione pubblica all’interno del rettangolo di gioco, alla presenza delle autoritĂ cittadine e dei tifosi. Per l’occasione la curva dello stadio sarĂ accessibile ai sostenitori biancazzurri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ac Prato, ecco chi resta. Caccia a Souare e Risaliti

