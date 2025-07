Abiti intrisi di benzina e segni sul collo morta bimba di 11 anni a Palermo | indagata la madre

È indagata per omicidio colposo la madre della piccola di 11 anni morta sabato notte, all’ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’effettuazione dell’autopsia fissata per giovedì all’istituto di Medicina Legale di Palermo. «Ho fatto di tutto per salvarla - ha detto la madre agli agenti della squadra mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abiti intrisi di benzina e segni sul collo, morta bimba di 11 anni a Palermo: indagata la madre

Sarà eseguita giovedì 31 luglio l'autopsia sul corpo della piccola Maria Ciro, la bimba di 11 anni morta per cause da accertare all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo trasportata dalla madre in gravissime condizioni

Abiti intrisi di benzina e segni sul collo, morta bimba di 11 anni a Palermo: indagata la madre - Sarà l’esame autoptico a dare le risposte attese dagli investigatori chiarendo se la 11enne, gravemente malata e paralizzata dalla nascita, sia morta per cause naturali o per aver ingerito della benzi ... Si legge su msn.com

