Abbinare un top in uncinetto a una gonna a ruota ultra light è la combo moda più estiva che c’è

Se non la si è già fatta, la partenza per le tanto agognate vacanze estive è ormai una realtà sempre più vicina. Ed è logico che scatti automaticamente la voglia di pensare a delle combinazioni moda che si sposino alla perfezione con il mare e tutto ciò che gli ruota intorno. Il nostro coniglio è quello di partire dal mix tra top uncinetto e gonna a ruota. Ciò di cui si ha bisogno in vacanza sono pezzi facili da mettere insieme, leggeri e freschi, femminili e chic quanto basta. Il corpo deve respirare in tutta libertà e godersi il sole. Senza troppe costrizioni e puntando su colori chiari e luminosi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Abbinare un top in uncinetto a una gonna a ruota ultra light è la combo moda più estiva che c’è

In questa notizia si parla di: ruota - uncinetto - gonna - moda

