A Udine non si può più donare sangue

C'è anche Udine tra i territori in cui non si può donare sangue. A seguito della morte di un'altra vittima di West Nile venerdì a Napoli, il Centro nazionale sangue ha sospeso temporaneamente le donazioni ematiche in 31 province: l'elenco completo, che include il capoluogo friulano, è disponibile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

West Nile, restrizioni per donare il sangue in 31 province - Sono 31, ad oggi, le province italiane in cui sono state attivate restrizioni alle donazioni del sangue per il contrasto al virus West Nile. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Donare il sangue fa davvero bene: scoperti nuovi benefici per i ... - Potrebbe perfino ridurre il rischio di sviluppare tumori del sangue, stando all’ipotesi avanzata da uno studio del ... Scrive corriere.it