Milano – Luciano Belli Paci, avvocato, componente dell’esecutivo nazionale di “Sinistra per Israele – Due popoli, due Stati”, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, definisce la situazione con una metafora. “Abbiamo visto l’inizio del distacco di quella che è diventata una valanga. Da tempo segnaliamo un problema che sta crescendo”. Il problema, o meglio l’ultimo episodio che ne dimostra l’esistenza, è il fatto avvenuto all’autogrill di Lainate. Un ebreo francese, in compagnia del figlio piccolo, aggredito, insultato e malmenato al grido di “assassini”. Ci stiamo assuefacendo a eventi come questo o li stiamo alimentando fingendo che siano normali? “Un po’ entrambe le cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “A tutti gli ebrei imputate le colpe del governo di Israele: Netanyahu ha slatentizzato l’odio antisemita. Demonizzazione anche a sinistra”