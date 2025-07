A Taranto un’altra grana per il Pd | il sindaco non regge l’assalto dei movimenti No Ilva e si dimette

A meno di 50 giorni dall’insediamento, nella serata di ieri si è dimesso il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, eletto a giugno con una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Avs, e movimenti civici, tra i quali quello che fa riferimento al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Bitetti ha rassegnato le dimissioni in serata, con una lettera scritta di suo pugno, in cui parla di «inagibilitĂ politica»: al termine di una giornata di incontri ed alta tensione, i movimenti No Ilva. I movimenti No Ilva lo contestano, il sindaco di Taranto si dimette. Dopo una serie di incontri in Comune, i movimenti No Ilva lo hanno duramente contestato, tanto da impedirgli di uscire dal municipio, che, come è emerso, stava lasciando mentre le riunioni erano ancora in corso per un improvviso e urgente problema familiare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Taranto un’altra grana per il Pd: il sindaco non regge l’assalto dei movimenti No Ilva e si dimette

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

