A settembre il Festival di Villabate 2025

Festival di Villabate Settembre 2025 L’organizzazione è curata dall’Associazione SolidarietĂ Cristiana di cui è presidente Monica Giglio, che attraverso i suoi associati e volontari, vuole programmare 3 giorni di intrattenimento ricreativo, culturale e musicale per salutare l’estate villabatese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: settembre - villabate - festival - volontari

A settembre il Festival di Villabate 2025.

Settembre, il mese giusto per diventare volontari - Disabili.com - Inoltre si organizzeranno incontri per illustrare le attività svolte da AISM, per spiegare che cosa è la sclerosi multipla e come potersi attivare concretamente insieme alle tante persone colpite ... Come scrive disabili.com