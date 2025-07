A San Pietro di Morubio la Festa e Fiera di San Gaetano

Dal 31 luglio al 5 agosto 2025 torna a San Pietro di Morubio la 242esima edizione della Festa e Fiera di San Gaetano, un appuntamento atteso che animerà il paese per sei giorni consecutivi con eventi, musica, gastronomia e divertimento per tutte le età . SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: pietro - morubio - festa - fiera

242° San Gaetano - San Pietro di Morubio Vai su Facebook

Festa e fiera di San Gaetano a San Pietro di Morubio; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 26 al 28 luglio 2024; Festa dell’Assunta a Povegliano Veronese.

San Pietro di Morubio. Perde il controllo dell'auto e si schianta ... - Una giovane donna, madre di due bambini, è morta in un incidente stradale questa mattina a San Pietro di Morubio, nella bassa veronese. ilgazzettino.it scrive

A Sant'Ambrogio nell'ex ospedale in Fiera festa per 500 fragili - Il 7 dicembre, in occasione di Sant'Ambrogio, Fondazione Fiera Milano insieme a Fondazione Progetto Arca hanno organizzato un momento di festa per 523 persone, di cui 213 adulti e 310 bambini ... Scrive ansa.it