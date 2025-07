A Napoli nasce l’Anonima Sequestri Canina rapito e poi ritrovato un maltese | chiesto un riscatto da 450 euro

Quattrocentocinquanta euro di riscatto per restituire un cane maltese dopo il rapimento: ma la polizia è intervenuta ed è stato arrestato un 16enne in provincia di Napoli. La vicenda è stata scoperta dai cara a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania. Un piccolo maltese dal pelo riccio era stato affidato per qualche giorno ad una donna, da un’amica indaffarata. Il cagnolino è rimasto nel suo giardino fino a ieri pomeriggio, per poi ricomparire nella misteriosa richiesta telefonica di una giovane voce maschile: “Se vuoi rivedere il cane, prepara 450 euro”. Pianificato l’incontro per la restituzione del cane rapito, la vittima ha composto il 112 e raccontato tutto ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

