A Milano arriva il festival dello spettacolo con i nomi più noti della televisione e delle serie tv

Musica, cinema, televisione: sono queste le parole chiave de ‘Il Festival dello Spettacolo’, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento, che si terrà al Superstudio Più dal 24 al 26 ottobre.Il festivalNato da un’idea di TV Sorrisi e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - spettacolo - televisione - milano

Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo - Il sindacato Fistel Cisl ha revocato la mobilitazione dopo l’incontro con l’amministrazione comunale.

Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione, con eventi speciali tra cinema e spettacolo - Tra gli ospiti più attesi della 23 ma edizione dell’ Ischia Film Festival (28 giugno – 5 luglio) c’è Marcia Gay Harden, vincitrice dell’Oscar nel 2001 come Migliore Attrice Non Protagonista per Pollock.

105 Summer Festival 2025: un’esplosione di musica e spettacolo - 105 Summer Festival 2025: un’esplosione di musica e spettacolo. Cinque città italiane si preparano a vivere concerti gratuiti, artisti di punta e nuove promesse della musica.

?La storia di Mara Venier al Festival della Tv. Puoi vedere l'incontro completo sul nostro canale Youtube #FestivaldellaTv #Dogliani #MaraVenier #DomenicaIn #Intrattenimento Vai su Facebook

Festival dello spettacolo, la prima edizione a Milano a ottobre; A Milano arriva il festival dello spettacolo con i nomi più noti della televisione e delle serie tv; Nasce il Festival dello Spettacolo, al via a ottobre a Milano.

Nasce il Festival dello Spettacolo, al via a ottobre a Milano - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole chiave del Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa ... Si legge su ansa.it

Nasce il FESTIVAL DELLO SPETTACOLO tre giorni ad ottobre a Milano - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole chiave de Il Festival dello Spettacolo ... Scrive newsic.it