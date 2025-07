A chiudere la 29^ edizione del Festival Musicale Valenzano Symphony sarà la Brizzi Big Band di Pratovecchio

Arezzo, 29 luglio 2025 – questo mercoledì 30 luglio alle ore 21,15 al castello di Valenzano. Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano: "Una edizione questa del 2025 che come Amministrazione ci ha dato tanta soddisfazione per il numeroso comunale pubblico che ci ha seguito nei vari appuntamenti, segno del buon lavoro fatto anche dal nostro direttore artistico, il m° Giulio Cuseri, insieme all'assessore alla cultura Paolo Domini. Con piacere abbiamo ospitato artisti a livello nazionale come il Quartetto Euphoria, ma insieme abbiamo portato avanti il nostro progetto che vuole offrire ad artisti locali ea giovani musicisti un palcoscenico dove esibirsi e che come sempre sono stati applauditissimi come il Siena Percussion Group del Conservatorio Franchi, l'Opera Seme Festiva e Oida, introdotti da Giavanni Meozzi, giovanissimo oboista subbianese del Liceo Musicale di Arezzo “. 🔗 Leggi su Lanazione.it

