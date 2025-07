A che ora Musetti-Duckworth oggi ATP Toronto 2025 | programma tv streaming

Oggi, martedì 29 luglio, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel secondo turno del Masters1000 di Toronto. L’azzurro affronterà l’australiano James Duckworth e vuol proseguire nell’avventura in Canada anche per dimenticare la brutta prestazione nel torneo di Washington, dove il toscano è stato eliminato all’esordio dal britannico Cameron Norrie. Un Musetti in cerca di buone sensazioni, dopo il suo infortunio nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. La lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra lo aveva costretto al ritiro anzitempo nella sfida sulla terra rossa di Parigi, costringendolo anche a saltare tutta la preparazione sull’erba prima di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Musetti-Duckworth oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

