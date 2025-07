A che ora la finale di Thomas Ceccon oggi nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto | n di corsia programma esatto tv

Domani, martedì 29 luglio,  a Singapore tornerĂ in acqua, nell’ambito dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, l’azzurro Thomas Ceccon, il quale sarĂ il protagonista di una delle cinque finali di giornata del nuoto in corsia, quella dei 100 metri dorso maschili. LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 La finale si disputerĂ alle ore 13.58 italiane, con l’ azzurro che si troverĂ in corsia 6 in virtĂą del quarto crono assoluto fatto segnare in semifinale: il miglior tempo è quello dal magiaro Hubert Kos, davanti all’atleta neutrale di passaporto russo Kliment Kolesnikov ed al sudafricano Pieter Coetze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Thomas Ceccon oggi nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto: n. di corsia, programma esatto, tv

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

