A che ora la finale di Carlos D'Ambrosio nei 200 sl

Oggi, martedì 29 luglio, Carlos D’Ambrosio sarĂ tra i protagonisti della finale dei 200 stile libero nei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Alla World Aquatics Championships Arena, il 18enne veneto affronterĂ la sua prima finale individuale importante, con la voglia di dare il 100% e godersi quest’esperienza fino in fondo. Un campionato iniziato alla grandissima per lui, citando l’argento nella 4Ă—100 stile libero del primo giorno di questa competizione. Un risultato di cui lui è stato fautore, avendo la responsabilitĂ di dare il via della staffetta, nuotando una frazione lanciata da 47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Carlos D’Ambrosio nei 200 sl: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tennista spagnolo supera Lorenzo Musetti in due set. Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2025, torneo Atp Masters 1000 in corso a Roma.

Internazionali Roma 2025, Carlos Alcaraz batte Musetti e vola in finale - Gli Internazionali Roma 2025 hanno il primo finalista del torneo: è Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera all’ultimo atto del Masters 1000 italiano.

Carlos Alcaraz in finale a Roma dopo aver battuto Musetti e con sfida Sinner/Paul in vista - Il tennis internazionale assiste a un momento di grande carica quando il tennista Carlos Alcaraz si è assicurato un posto in finale agli Internazionali d’Italia 2025.

60° Settecolli IP. Tripletta Quadarella. Curtis e D'Ambrosio veloci.

Singapore, Martinenghi squalificato e poi riammesso. Argento per la 4x100 maschile! - Nella prima giornata delle gare in vasca a Singapore record italiano per entrambe le staffette: 2° posto per i ragazzi, settime le ragazze. gazzetta.it scrive

Chi è Carlos D'Ambrosio, il nuotatore italiano protagonista ai mondiali di Singapore? - Carlos D'Ambrosio, giovane talento del nuoto italiano, è protagonista ai Mondiali di Singapore. Da tag24.it