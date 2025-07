A braccia aperte 2025 | online il bando per progetti a sostegno degli orfani di crimini domestici

È online il bando “A braccia aperte 2025”, promosso da Con i Bambini – Impresa Sociale nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e rivolto agli enti del terzo settore attivi sul territorio del Comune di Bari. L’obiettivo è sostenere interventi integrati a favore di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bando “A braccia aperte”: presentazione tecnica 3 settembre; Dieci milioni per gli orfani di femminicidio: il nuovo bando A braccia aperte rafforza la rete nazionale di sostegno; Orfani di femminicidio: torna l’iniziativa “A braccia aperte”.

Dieci milioni per gli orfani di femminicidio: il nuovo bando “A braccia aperte” rafforza la rete nazionale di sostegno - Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile mette a disposizione 10 milioni di euro per il sostegno agli orfani di femminicidio grazie al rinnovo del bando “A braccia aperte”. Scrive orizzontescuola.it

Orfani di femminicidio, dieci milioni per nuovi progetti di sostegno - Con i Bambini rilancia il bando “A braccia aperte” per aiutare bambini e ragazzi che hanno perso la madre per mano del padre. Segnala editorialedomani.it