A 71 anni è morto Raffaele Fiore brigatista che prese parte al sequestro Moro

A 71 anni è morto Raffaele Fiore, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, coinvolto nel sequestro di Aldo Moro. A darne notizia è stato l'avvocato Davide Steccanella. Nato a Bari il 7 maggio 1954, Fiore è stato arrestato a Torino nel 1979 e condannato all'ergastolo nel processo "Moro Uno", la prima e più importante assise giudiziaria che fece luce sugli eventi del sequestro e sulle responsabilità dei brigatisti coinvolti. Dal 1997 era in libertà condizionale e ha lavorato in una cooperativa, misura confermata dieci anni dopo. Non si è mai pentito o dissociato dalle Brigate Rosse. Nel corso degli anni ha diretto la colonna torinese delle Br e partecipato all' agguato di via Fani, il 16 marzo 1978, durante il quale vennero uccisi i cinque uomini della scorta del presidente della Dc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

