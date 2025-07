Bianco, gustoso, sano. La feta è, per i palati che non l’hanno ancora mai assaggiata, il formaggio che non ci si aspetta. Ne esistono di diverse provenienze al mondo - lo fanno in Francia, in Bulgaria e perfino in Wisconsin - ma in Italia quella che viene commercializzata nella grande distribuzione è inequivocabilmente, per una questione di vicinanza e tradizione, la feta prodotta in Grecia. Che presenta benefici, qualche controindicazione e molta versatilitĂ . Che cos’è la feta. La feta è un formaggio a pasta molle realizzato con latte di pecora oppure con un mix di latte di pecora capra: viene stagionato nella salamoia e questo contribuisce al suo tipico sapore lievemente acidulo, caratteristica che non rende il formaggio indicato per tutti i palati e per tutti i gusti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 5 benefici della feta: perché consumare questo formaggio in estate