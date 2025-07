Zoom sul sostegno scolastico | Due insegnanti su tre sono precari La Cgil incalza | Stabilizzateli ora

GROSSETO Precariato ancora protagonista del prossimo anno scolastico. Sono 489 (su 832 totali) le cattedre di sostegno coperte con un incarico annuale, e quindi precario, nella provincia di Grosseto in vista del prossimo anno scolastico. Solo una cattedra su tre, quindi, sarà coperta con personale assunto in ruolo, lasciando la maggior parte degli insegnanti di sostegno ancora una volta in una condizione di precarietà . Una scelta che appare tanto più assurda se si considera che nelle graduatorie della provincia risultano già presenti 417 docenti specializzati sul sostegno, pronti e disponibili a essere stabilizzati: il personale formato c’è, ma il governo continua a non autorizzarne l’assunzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zoom sul sostegno scolastico: "Due insegnanti su tre sono precari. La Cgil incalza: "Stabilizzateli ora"

Specializzazione per il sostegno INDIRE: i tre anni di servizio devono essere nello stesso grado scolastico. Pillole di QuestionTime - Nel question time del 5 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata affrontata una questione centrale riguardante i requisiti di servizio per accedere alla specializzazione sul sostegno.

Sostegno scolastico, UIL Scuola: ‘Decreto 32 va ritirato, penalizza docenti e alunni con disabilità ’ - Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte della UIL Scuola Rua che, attraverso le parole del Segretario generale Giuseppe D’Aprile, esprime forte preoccupazione e contrarietà nei confronti del Decreto Ministeriale n.

Una proposta di legge firmata da sei deputati della Lega, punterebbe a sostituire in tutti i testi normativi la dicitura "docente di sostegno" con "docente per l’inclusione". Ma è sufficiente cambiare le parole per cambiare la scuola? Vai su Facebook

