Zerbin in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese in caso di salvezza diventerebbe obbligo

Alessio Zerbin non andrà al Pisa, ma alla Cremonese, in prestito. L’esterno del Napoli raggiungerà nelle prossime ore la squadra in ritiro, a Livigno (SO). Zerbin alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Niente Pisa per Alessio Zerbin. L’attaccante del Napoli non si trasferirà in Toscana. Nelle ultime ore, infatti, sono sorti dei problemi per trovare gli accordi con l’entourage del giocatore. A questo punto, dunque, la strada è libera per la Cremonese. Con l’attaccante che sta già raggiungendo il club nella sede del ritiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zerbin in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese, in caso di salvezza diventerebbe obbligo

