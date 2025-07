ZCS Company progetta il futuro | All’avanguardia da 40 anni

INNOVARE CON CORAGGIO, crescere con passione. È questa la sintesi dei primi 40 anni di Zucchetti Centro Sistemi (Zcs), un’azienda italiana che ha saputo trasformare la propria visione in un ecosistema di soluzioni digitali in grado di coniugare tecnologia, sostenibilitĂ e intelligenza artificiale, senza mai dimenticarsi che la differenza la fanno le persone. Dislocata nel Valdarno aretino e con uffici decentrati nella zona tirrenica della Toscana (Bientina - Pisa), Emilia (Parma), in Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari) e a Perugia, oltre ad aziende controllate in Piemonte, in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata, ZCS nasce nel 1985 da un’iniziativa imprenditoriale del Cavaliere del Lavoro Fabrizio Bernini, oggi azionista e presidente dell’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

