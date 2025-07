Zazzaroni registra nuovi aggiornamenti sul fronte Lookman-Inter. L’attaccante nigeriano spinge per vestire la maglia dei vicecampioni d’Europa. Confermato l’incontro di domani in Lega tra Marotta e Percassi e il presidente nerazzurro è disposto ad accontentare l’AD atalantino. Ecco le ultime secondo il direttore del Corriere dello Sport. NUOVI AGGIORNAMENTI – Ivan Zazzaroni, tramite Instagram, ha dato nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il fronte legato all’attaccante nigeriano. Confermato l’appuntamento di domani in sede alla Lega Calcio: « Lookman, la serie. È confermato l’incontro di domani in Lega tra Marotta e Percassi: quest’ultimo chiede che l’operazione sia definitiva e non un prestito con obbligo. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Zazzaroni: «Lookman? Confermato l’incontro di domani. Marotta…»