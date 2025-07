Zanzare | ma si fa ancora la disinfestazione a Novara?

“È pieno di zanzare: avranno fatto la disinfestazione quest’anno?”. Questa è una frase che si sente spesso per le strade di Novara.Tutti i novaresi infatti ricordano quando i parchi cittadini venivano chiusi per un giorno o due per “disinfestazione” e quando gli elicotteri sorvolavano la campagna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

