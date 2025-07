Zanzare Bassetti | Cresce la diffusione della chikungunya

Quel fastidioso ronzio nelle orecchio e poi puntuale la pelle che si gonfia e prude. Presenza fissa delle estati, le zanzare possono anche essere un veicolo per la trasmissione di malattie, come ricorda il direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti."Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

West Nile Virus, allerta a Latina e nel Lazio. Bassetti: «Zanzare, l’unica prevenzione è non farsi pungere» - Si alza il livello di allerta in provincia di Latina dopo la morte di Filomena Di Giovangiulio, 82 anni, avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale di Fondi, dove era stata ricoverata per una febbre improvvisa poi ricondotta al virus West Nile.

West Nile (o Febbre del Nilo): cosa sappiamo della malattia causata dalle zanzare comuni, la parola a Matteo Bassetti - La West Nile, o Febbre del Nilo preoccupa le autoritĂ sanitarie. Tutti i casi finora registrati nel Basso Lazio riguardano gli anziani.

Le zanzare rischiano di essere un incubo per la nostra estate in tutta Europa. Dopo la dengue e la West-Nile, cresce la diffusione della #Chikungunya. I primi casi sono stati registrati a inizio 2025 a La RĂ©union, isola francese al largo del Madagascar.

Zanzara West Nile, i rischi dopo l'aumento dei casi in Italia secondo Bassetti, Crisanti e Pregliasco - West Nile, nessun allarme per il virus trasmesso dalla zanzara dopo i tanti casi nel Lazio. Scrive virgilio.it

Trenta trappole contro il West Nile: “Monitoriamo uccelli e zanzare” - In Liguria attivato il piano di sorveglianza per contrastare il virus: controlli quindicinali da maggio a novembre. Come scrive ilsecoloxix.it