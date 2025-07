Pisa, 28 luglio 2025 – «Quanto emerso dall’inchiesta pubblicata da Il Post sul presunto addestramento, presso strutture militari italiane, di miliziani legati al generale libico Khalifa Haftar rappresenta un fatto gravissimo, che merita chiarezza immediata da parte del Governo. Per questo ho presentato oggi un’interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa». Lo ha dichiarato la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito, prima firmataria di un’interrogazione a risposta scritta che chiede conto dell’addestramento, in particolare nella base militare di Pisa, di unità appartenenti all’Esercito Nazionale Libico (LNA), tra cui la brigata al Saiqa, non riconosciute dal diritto internazionale e più volte responsabile di azioni destabilizzanti nei confronti del governo di Tripoli, l’unico legittimato a rappresentare la Libia sul piano internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zambito contro l’addestramento di milizie di Haftar a Pisa: "Il Governo chiarisca"