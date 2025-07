Yelu firma con Hellas Verona fino al 2028

2025-07-24 14:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: E Ellu Santiago GiocherĂ a Hellas Verona. Il giocatore firma con la squadra italiana Fino al 2028 In un impegno per il perno che ha lasciato la cava di Valencia e che ha concluso un contratto in questa stagione con Getfe. Viene libero dal contratto e si impegna nelle prossime tre stagioni. Mentre avanziamo nel marchio, La Verona accanto al Parma e al Torino erano le squadre piĂą posizionate da portare al perno Murcian. Alla fine è la Verona che ha preso il giocatore gratuitamente e quello che gli ha offerto il miglior progetto sportivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

