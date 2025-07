Xhaka Sunderland ora non ci sono più dubbi | lo svizzero è atterrato poco fa in Inghilterra i dettagli del contratto dell’ex obiettivo Juve

Granit Xhaka ha scelto il Sunderland come sua destinazione per la stagione 2025­2026, dopo essere stato a lungo nel mirino della Juventus nelle ultime settimane. Il centrocampista svizzero, proveniente dal Bayer Leverkusen, ha firmato un contratto triennale con il club inglese. Xhaka è atterrato da poco in Inghilterra, dove, dopo aver superato le visite mediche, è pronto a ufficializzare l'accordo e a cominciare questa nuova avventura nel calcio inglese.

