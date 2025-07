Xhaka Sunderland è fatta! La Juventus esce dalla corsa il centrocampista svizzero sceglie la Premier League | cifre e dettagli sul nuovo contratto che legherà il calciatore agli inglesi

Xhaka Sunderland, il centrocampista svizzero sceglie la Premier League: è tutto fatto con il club inglese, i dettagli del suo trasferimento. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Granit Xhaka è pronto a diventare un nuovo giocatore del Sunderland. Il centrocampista svizzero, con una lunga carriera tra le fila di Arsenal e Bayer Leverkusen, ha accettato l’offerta del club inglese, concludendo così una trattativa che ha visto coinvolte diverse squadre. L’affare è stato concluso per una somma di 20 milioni di euro. Xhaka sarà legato al Sunderland fino al 30 giugno del 2027. Il giocatore ha ricevuto il via libera dal Bayer Leverkusen per finalizzare il trasferimento e volare in Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Sunderland, è fatta! La Juventus esce dalla corsa, il centrocampista svizzero sceglie la Premier League: cifre e dettagli sul nuovo contratto che legherà il calciatore agli inglesi

In questa notizia si parla di: sunderland - xhaka - centrocampista - svizzero

Xhaka vicino al ritorno della Premier League con Sunderland - 2025-07-22 14:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’ex capitano dell’Arsenal Granit Xhaka è vicino a un ritorno in Premier League con Sunderland di recente promozione.

Agente Xhaka: ‘Raggiunto un accordo con il Sunderland’ | Mercato Milan - Granit Xhaka, obiettivo di mercato del Milan, è vicino al Sunderland. Lo ha scritto Florian Plettenberg, riportando le parole del suo agente

Il procuratore di Xhaka chiude all'Inter: "Vuole la Premier, ha un accordo col Sunderland" - Lo svizzero rientra tra gli obiettivi nerazzurri in caso di addio a Calhanoglu, ma l'agente smonta la pista: preferisce una nuova chance in Inghilterra dopo i 7 anni all'Arsenal

#Xhaka-#Sunderland, ALL DONE! Il centrocampista svizzero lascia il #BayerLeverkusen per €20M, firmerà un contratto fino al 2027 con i neopromossi della #PremierLeague. Vai su X

Il nome in cima alla lista, in caso di addio di Calhanoglu, è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista reduce da una stagione da leader al Bayer Leverkusen campione di Germania. Il centrocampista svizzero ha già declinato, per motivi familiari, la proposta eco Vai su Facebook

Né Inter, né Juve, né Milan: Xhaka lascia Leverkusen per il Sunderland; Mercato Milan, il motivo per il quale Xhaka non vestirà rossonero. Lo svizzero è adesso ad un passo dal Sunderland; Xhaka in procinto di trasferirsi al Sunderland, secondo l'agente.

Né Inter, né Juve, né Milan: Xhaka lascia Leverkusen per il Sunderland - Durante questo mercato estivo, seppur in momenti diversi, il nome di Xhaka era stato accostato anche a Inter, Juventus e Milan. Si legge su calciomercato.com

Niente Inter, Xhaka vola in Premier League: accordo con il Sunderland. Trasferimento da 20 milioni di euro - Il mediano svizzero, accostato anche all'Inter in caso di addio di Calhanoglu, contonuerà la sua carriera in Premier ... Segnala msn.com