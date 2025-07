Xhaka Inter sfuma ufficialmente il centrocampista! Accordo totale con il Sunderland firma vicina Le cifre

Xhaka Inter, sfuma ufficialmente il centrocampista! operazione da 20 milioni: niente Inter per il centrocampista svizzero, che torna in Premier. Granit Xhaka è pronto a tornare in Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il centrocampista svizzero classe 1992 sarà un nuovo giocatore del Sunderland. L’ex Arsenal ha infatti raggiunto un accordo totale con il club inglese e con il Bayer Leverkusen, che ha dato il via libera al trasferimento. Il costo dell’operazione sarà di 20 milioni di euro, con contratto fino al 2027. Xhaka, che era stato accostato anche all’Inter nelle scorse settimane come possibile rinforzo in caso di partenza di Calhanoglu, ha scelto di rientrare nel campionato inglese, dove aveva già giocato dal 2016 al 2023 con la maglia dell’ Arsenal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xhaka Inter, sfuma ufficialmente il centrocampista! Accordo totale con il Sunderland, firma vicina. Le cifre

In questa notizia si parla di: centrocampista - inter - xhaka - sfuma

Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez - di Redazione Fabbian, il centrocampista del Bologna di scuola Inter si appresta a cambiare agenzia di procura: i dettagli.

Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!» - di Redazione Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!».

L’Inter ritrova Lautaro Martinez, ma c’è uno stop: niente allenamento per il centrocampista - Le ultime in vista della sfida di domani contro i blaugrana. Buone notizie per l’argentino, ma c’è uno stop: ecco di chi si tratta E’ vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi.

#Calciomercato #SerieA - Per #Inter, #Milan e #Juventus sfuma il sogno #Xhaka. Il centrocampista ha definito l’accordo con il #Sunderland per l’approdo in #PremierLeague. Vai su X

Il nome in cima alla lista, in caso di addio di Calhanoglu, è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista reduce da una stagione da leader al Bayer Leverkusen campione di Germania. Il centrocampista svizzero ha già declinato, per motivi familiari, la proposta eco Vai su Facebook

Inter: faccia a faccia con Hakan Çalhanoglu mercoledì, sfuma la pista per Granit Xhaka come alternativa; Niente Inter per Xhaka: l'annuncio dell'agente; Milan, sfuma l’affare Xhaka? Ecco gli ostacoli della trattativa.

Xhaka-Milan, affare sfumato: il futuro del giocatore, secondo Fabrizio Romano - Fabrizio Romano ha rivelato importanti novità sul futuro del centrocampista del Leverkusen. Secondo notiziemilan.it

Né Inter, né Juve, né Milan: Xhaka lascia Leverkusen per il Sunderland - Durante questo mercato estivo, seppur in momenti diversi, il nome di Xhaka era stato accostato anche a Inter, Juventus e Milan. Da calciomercato.com