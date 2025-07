XBOX360 Xenia Manager v3.01 – Hotfix | Miglioramenti e Correzioni

Xenia Manager è uno strumento progettato per semplificare l’utilizzo dell’emulatore Xenia, offrendo una gestione intuitiva dei giochi, l’installazione di patch e la configurazione personalizzata. Con la versione v3.0.1, il team ha risolto alcuni bug critici per garantire un’esperienza piĂą stabile e coerente. Changelog. Bug Fixes.  Fixed Manager Version Display (3b14ed4) La versione di Xenia Manager ora viene visualizzata correttamente nell’interfaccia utente e nei log..  Fixed NVIDIA Settings Visibility (480c43d) Risolto un problema in cui le impostazioni dei driver NVIDIA venivano mostrate anche dopo un’inizializzazione non valida di NVAPI. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: xenia - manager - xbox360 - hotfix

