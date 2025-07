WWE | Un match di Raw di stanotte avrebbe dovuto tenersi a SummerSlam

Il match tra Jey Uso e Bronson Reed in programma stasera a Raw non era inizialmente pensato per la televisione settimanale. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Radio, questo incontro singolo doveva svolgersi durante SummerSlam. “Bronson Reed e Jey Uso era originariamente un match di SummerSlam”, ha confermato Meltzer durante la trasmissione. Un tag team match ad alto profilo per SummerSlam. Con lo spostamento dell’incontro a Raw, la WWE ha modificato i suoi piani per il premium live event del weekend. La nuova direzione creativa prevede un tag team match che vedrĂ Roman Reigns e Jey Uso affrontare Bronson Reed e il suo nuovo alleato, Bron Breakker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

