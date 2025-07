WWE | CM Punk come mentore e un WarGames da red carpet l’idea di wrestling secondo Roxanne Perez

Roxanne Perez ha sempre dichiarato apertamente quanto CM Punk abbia avuto un ruolo importante nel suo percorso nel mondo del wrestling. Durante un’intervista a The Wrestling Classic, la star emergente della WWE ha raccontato qual è stato il consiglio più prezioso ricevuto da lui, svelando anche un lato personale del loro rapporto. Perez ha spiegato che Punk non è solo un mentore, ma una vera e propria figura paterna nel wrestling, definendolo affettuosamente un “papà del wrestling”. Quando le è stato chiesto quale fosse il miglior insegnamento ricevuto da lui, Roxanne non ha avuto dubbi: ignorare l’odio online e restare concentrata sui propri obiettivi: “Non guardare Twitter, non ascoltare gli haters e non dare peso all’odio, perché a volte sono rumorosi, ma noi siamo lì a vivere il nostro sogno, a creare momenti e a ispirare le persone. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk come mentore e un WarGames da red carpet, l’idea di wrestling secondo Roxanne Perez

